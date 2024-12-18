Если у вас нет договора займа или долговой расписки, возврат средств возможен.

Многих украинцев интересует вопрос, можно ли взыскать долг без письменного подтверждения или соглашения?

Объясняем, как действовать украинцам, если ссудили деньги без расписки.

Три способа вернуть деньги

Если у вас нет договора займа или долговой расписки, возврат средств возможен. Ведь даже без этих документов есть несколько вариантов решения. Юрист Елена Николаевенко по юридическому маркетплейс «Консультант» предлагает несколько возможных способов возвращения:

Устная договоренность — попытайтесь обсудить возврат с должником, выяснить причину невыполнения обязательства и добиться компромисса.

Устные доказательства – если есть свидетели по заключению соглашения или другие подтверждения, такие как переписки, это может стать аргументом в вашей попытке.

Правовые меры — обращение в полицию или суд может стать следующим шагом.

Посредники – коллекционные компании могут помочь во взыскании долга.

«Возвращение долга без расписки усложняется отсутствием письменного документа. В таких случаях следует искать другие способы подтверждения установления соглашения, и роль адвоката в защите ваших прав чрезвычайно важна», — отмечает Елена Николаевенко.

Как вернуть долг через суд

Если мирные переговоры не принесли результата, есть возможность обратиться в суд. Для этого важно собрать как можно больше доказательств, подтверждающих задолженность. Это может быть:

переписка и переписки;

голосовые сообщения и записанные разговоры;

свидетельство очевидцев;

банковские выписки о переводе средств;

обращение в правоохранительные органы.

Адвокат, имея эти материалы, составит иск в суд.

В некоторых случаях решение суда может не привести к положительному результату, если у ответчика нет средств или имущества для конфискации.

Источник: Новости.LIVE

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