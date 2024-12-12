Злоумышленники находятся под стражей – им грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Совместная операция Службы безопасности Украины и следователей Национальной полиции привела к задержанию преступной группы, которая планировала обложить данью жителей Житомирщины.

Как сообщили в СБУ, одними из пострадавших стали тяжелораненый военный ВСУ и его жена.

Согласно материалам следствия, злоумышленники потребовали от супругов 3 тысячи долларов в пределах одного платежа. В общей сложности они стремились «выбить» почти 1,5 миллиона гривен для пополнения так называемой «воровской кассы».

В деле говорится, что рэкетиры узнали о полученной военным денежной компенсации за осколочное ранение во время боевых действий на передовой и, воспользовавшись его тяжелым состоянием, ворвались в его дом с требованиями уплатить «дань».

Используя тяжелое состояние воина, фигуранты угрожали ему и жене ножом, чтобы заставить их уплатить «дань». В случае отказа рэкетиры обещали вернуться и насильно забрать все деньги и другое частное имущество, а потерпевших убить.

Сотрудники СБУ задержали трех членов преступной группы, когда они снова пришли в дом военного.

По данным следствия, лидером группировки оказался рецидивист, уже трижды отбывавший наказание за похищение людей, разбой и вымогательство. Он привлек к преступной деятельности двух подельников, среди которых была местная жительница, связанная с сутенерством.

Во время обысков у задержанных были изъяты холодное оружие, мобильные телефоны с поличным, а также наличные деньги и бытовая техника, которую они насильственно забирали у потерпевших. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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