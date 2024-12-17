ПриватБанк поблагодарил за подобные отзывы, потому что они помогают улучшить качество обслуживания.

В государственном ПриватБанке украинцы могут заказать доставку пластиковых карт за границу через мобильное приложение «Приват24», однако некоторые пользователи столкнулись с техническими проблемами при использовании этой услуги.

Об этом сказал один из клиентов на портале "Минфин".

Проблемы с доставкой карт за границу

Один из пользователей говорит, что в течение длительного времени не мог оформить заказ карты на доставку за границу из-за технической ошибки.

"В течение семи часов в чате решали проблему! Я не мог заказать доставку карты за границу. Оператор не ограничился стандартными ответами, а хорошо вник в проблему. В результате экспериментов удалось обнаружить и сформулировать точно ошибку. Надеюсь оператор инициирует для техотдела задачу исправления этой ошибки" , – утверждает мужчина.

По его словам, если ошибка не будет обнаружена, некоторые клиенты за границей не смогут заказать доставку карт в страну, где в адресе использованы специальные символы, а не только латинские буквы. Это приводит к неправильной проверке латиницы.

ПриватБанк поблагодарил за подобные отзывы, потому что они помогают улучшить качество обслуживания.

Детали доставки карт за границу

Согласно информации ПриватБанка, услуги доставки пластиковых карт доступны в Украине и в 17 других странах.

Оформить заказ на новую или перевыпущенную карту можно легко с помощью мобильного приложения «Приват24». Для этого нужно подать заявку. Чтобы получить новую пластиковую карту:

Сначала оформите цифровую карту (виртуальную);

В меню «Все карты» закажите ее доставку, указав адрес.

Время доставки за границу зависит от способа: через Укрпочту – от 7 до 30 дней, через Новую почту – от 7 до 14 дней.

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