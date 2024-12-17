В Киеве 73-летняя женщина стала жертвой мошеннической схемы, поверив в срочную операцию для дочери.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Позвонившие пенсионерке преступники представились врачами и заявили, что ее дочь попала в аварию в Германии. По словам псевдоликаров, операция является срочной и может быть проведена только за границей. Поверив в эту историю, женщина передала все свои сбережения: 380 тысяч гривен, доллары и евро. Лишь позже, позвонив родственникам, она поняла, что стала жертвой обмана.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей, одну из мошенниц, 34-летнюю женщину из Ровенской области, удалось задержать в Житомире. У нее изъяли 60 тысяч гривен, которые она получила от пенсионерки. Задержанная объяснила, что забирала деньги по заданию неизвестного организатора, которому якобы перечислила всю сумму.

Женщине объявлено подозрение за мошенничество, совершенное группой лиц в больших размерах во время военного положения (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Она уже находится под стражей. Полиция разыскивает сообщников задержанной. Если суд сочтет ее виновной, ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее Politeka также писала , что во Львовской области осудили женщину-бездомную, которая проникла в чужой дом и похитила деньги.

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