Льготы от государства включают в себя бесплатный проезд в некоторых видах транспорта.

В Украине у пенсионеров есть право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Согласно постановлению Кабинета Министров "О безвозмездном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", льготы на проезд распространяются на автобусы, троллейбусы, трамваи и пригородные поезда (электрички). Для того чтобы воспользоваться этими льготами, пенсионер должен иметь с собой пенсионное удостоверение.

Если речь идет о негосударственных маршрутках, курсирующих по городу, то для них перечень перечень льготных категорий, которые водители обязаны перевозить безвозмездно, а также тарифы на проезд должны определять местные советы. Об этом должно быть указано в салоне каждой такой маршрутки и на сайте горсовета.

"Установить, что право на безвозмездный проезд предоставляется при наличии удостоверения установленного образца или справки, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда - также электронного билета, зарегистрированного в указанной системе и выдаваемого на безвозмездной основе", - говорится в данном постановлении Кабмина.

Однако не все виды транспорта предоставляют льготы пенсионерам. К примеру, льготы не распространяются на метро и такси. Также пенсионеры должны оплачивать проезд в междугородных автобусах и поездах, где льготный проезд не предусмотрен.

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