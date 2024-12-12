Творожное печенье – это вкусняшка, которая многим украинцам знакома с детства, и его можно легко приготовить дома по рецепту звезды "Мастер Шеф" Лизы Глинской.

Победительница и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить в домашних условиях вкусное творожное печенье, гораздо лучше магазинного.

Для приготовления творожного печенья с сахарной корочкой "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использует следующие ингредиенты (в расчете на 50 шт.):

мука – 300 г

разрыхлитель - 10 г

соль - щепотка

сливочное масло 82% - 150 г

творог жирностью 5% - 350 г

ванильный сахар или ваниль – по желанию

сахар – 150 г

Творог "Мастер Шеф" Елизавета Глинская сначала перетирает через сито для идеальной консистенции.

Смешиваем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Холодное сливочное масло на терке натираем к смеси сухих ингредиентов и перетираем до состояния крошки. Добавляем перетертый творог и замешиваем тесто до однородности.

Готовое тесто нужно охладить. Для этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская заворачивает его в пищевую пленку и отправляет в холодильник где-то в час. Охлажденное тесто делим на четыре части, и пока будем работать с одной, остальные прячем обратно в холодильник.

Тесто раскатываем в пласт толщиной 2-3 мм и вырезаем круги диаметром 8 см. Формируем печенье: каждый круг с одной стороны обмакиваем в сахар и складываем пополам сахаром внутрь, снова одной стороной обмакиваем в сахар, снова складываем и еще раз с одной стороны обмакиваем в сахар.

На противень, застеленный пергаментом, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает творожное печенье сахарной стороной вверх и выпекает его при 170 градусах примерно 15-18 минут.

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