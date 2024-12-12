Цены на арабику достигли рекордного уровня из-за глобального дефицита предложения.

По данным Bloomberg, фьючерсы на кофе в этом году подскочили на 80%, что является самым высоким показателем с 1972 года. В течение этой недели фьючерсы на арабику в Нью-Йорке подорожали до $3,434 за фунт, превысив предыдущий рекорд 1977 года, когда Бразилия испытала разрушительные морозы, повлиявшие на урожай кофе. Главной причиной текущего роста есть серьезные проблемы с урожаями в основных странах-производителях.

В Бразилии, крупнейшем производителе арабики, уже отмечается сокращение объемов производства из-за сильной засухи, повлиявшей на посевы. Кроме того, вьетнамский кофейный пояс, ответственный за производство более дешевой робусты, пострадал от проливных дождей после засухи. Аналитики предупреждают, что дефицит кофе может стать еще более существенным в последующие годы.

Уже сейчас поставщики повысили цены и отказались от скидок, чтобы защитить свою маржу. Прогнозируется, что в следующем сезоне Бразилия произведет на 11 миллионов мешков арабики меньше, чем в сентябре этого года. Мировое производство кофе может не дотянуть до спроса на 8,5 миллионов мешков в сезоне 2025-26 годов. Это станет пятым годом дефицита.

С резким ростом стоимости кофе и прогнозами на будущее, аналитики предостерегают, что цены могут продолжать расти, влияя на мировой рынок кофе и его потребителей.

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