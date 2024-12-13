Когда смартфон новый, его аккумулятор работает эффективно: устройство быстро заряжается и долго держит заряд, но со временем ситуация меняется.

Батарея изнашивается, и скорость зарядки замедляется в каждом устройства, в некоторых случаях телефон вовсе не реагирует на подключение зарядного устройства.

Разобрав причины, можно найти решение этой проблемы. Первым делом стоит проверить работу розетки, кабеля и адаптера питания. Убедитесь, что ток поступает в телефон: подключите к той же розетке другие электроприборы, а также проверьте работу зарядного блока с другим устройством.

Если адаптер неисправен, попробуйте заменить его. Кабель также может быть поврежден, поэтому важно осмотреть его и протестировать с другим смартфоном. Попробуйте разные комбинации розеток, адаптеров и проводов, а также подключите телефон к компьютеру.

Смартфон может не заряжаться из-за перегрева. Это часто случается после длительного использования. Если корпус устройства горячий, закройте все приложения, снимите чехол и дайте телефону остыть.

Попадание влаги в разъем также может стать причиной неисправности. Даже если телефон имеет влагозащиту, контакт с водой может активировать блокировку зарядки. Накопившаяся пыль и грязь в разъеме могут препятствовать плотному подключению кабеля.

Проблема с зарядкой может быть связана с устаревшей версией программного обеспечения. Если ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку, воспользуйтесь этим способом. Это позволит исключить неисправности кабеля и адаптера.

Перезагрузка телефона тоже может помочь. Это очищает оперативную память, завершает все процессы и устраняет сбои в работе системы.

Если ничего не помогло, попробуйте сбросить настройки устройства до заводских. Это позволит исключить все программные ошибки, но перед сбросом необходимо сохранить резервную копию данных.

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