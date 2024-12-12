Они также ссылались на представление Офиса генпрокурора, в котором говорилось об уведомлении таможенника в пособничестве о предоставлении взятки.

Суд принял решение возобновить инспектора таможни, подозреваемого в посредничестве взяточничества , на должности и обязал Львовскую таможню выплатить ему 103 тысяч гривен компенсации за время вынужденного простоя.

Как отмечается в Едином государственном реестре судебных решений, дело было создано после того, как таможенник обратился в суд, обжалуя свое увольнение.

Он указал, что подозреваемый в уголовном производстве, приговор еще не вынесен, и сообщил, что служебное расследование не было проведено должным образом.

Представители Львовской таможни, со своей стороны, подчеркнули, что увольнение было законным, поскольку оно обосновалось по результатам служебного расследования, что учитывало все представленные доказательства и объяснения инспектора. .

Однако суд, осмыслив все доказательства, признал приказ об увольнении незаконным. Судья отметила, что в приказе идет речь о событиях, не связанных с непосредственными обязанностями таможенника, и он базируется на материалах уголовного расследования, а не на фактах нарушения служебной дисциплины.

В конце концов суд удовлетворил иск таможенника, отменил приказ о его увольнении и постановил восстановить его в должности.

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