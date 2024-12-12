На суде он отметил, что не помнит все детали инцидента из-за того, что накануне употреблял алкоголь и марихуану.

Суд вынес приговор солдату, устроившему стрельбу в одной из многих этажек на улице Академика Королева в Одессе.

Эту информацию сообщили в приговоре Киевского райсуда Одессы.

Он застрелил мужчину прямо перед малолетним ребенком.

Подробности дела

Оператор-разведчик находился дома, когда к его двери стали стучать. Сначала он не собирался открывать, но стук стал назойливым. Когда военный открыл дверь, он увидел двух мужчин и начал с ними ссориться. Спор перерос в драку, во время которой хозяин квартиры вытащил пистолет и дважды выстрелил в грудь одного из нападавших на ближайшем расстоянии. На суде он отметил, что не помнит все детали инцидента из-за того, что накануне употреблял алкоголь и марихуану.

Решение суда

Обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Судьи учли, что он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также то, что преступление произошло в присутствии ребенка. Военному назначили наказание в виде двенадцати лет заключения.

Также Politeka писала о том, что начальнику райотдела полиции угрожало 10 лет тюрьмы, но суд присудил штраф. 1 февраля 2024 года на автозаправке "Укрнафта" Андрей Максимович получил указанную взятку, после чего ее сразу задержали.