Традиционная домашняя колбаса очень жирная и калорийная, поэтому победительница "Зважені та щасливі" советует облегченную версию этого блюда, но также очень вкусную.

Победительница одного из сезонов "Зважені та щасливі", а теперь диетолог Юлия Науменко рассказала, как приготовить вкусную и полезную домашнюю колбасу, которая не навредит фигуре.

На две порции куриной домашней колбасы победительница "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:

филе куриное – 120 г

филе бедра – 120 г

чеснок – 3 зуб.

желатин - 10 г

соль и любимые специи – по вкусу

масло оливковое – 1 ч.л.

А к колбаскам звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко предлагает приготовить аджику, для которой нам понадобится:

перец болгарский – 200 г

помидор – 100 г

чеснок – по вкусу

масло оливковое – 2 ч.л.

Куриное филе и мясо бедра победительница "Зважені та щасливі" нарезает очень мелкими кусочками. Желатин замачиваем в небольшом количестве воды.

К мясу добавляем выжатый через пресс чеснок, разбухший желатин, соль и специи, хорошо перемешиваем. На фольгу, смазанную оливковым маслом, выкладываем фарш в форме колбаски и плотно заворачиваем.

Запекаем колбаску в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут в фольге, а затем раскрываем и запекаем еще 5 минут до румяной корочки. Даем колбасе остыть.

Тем временем можно приготовить аджику. Для этого болгарский перец и помидор либо мелко нарезаем, либо пропускаем через мясорубку. Добавляем измельченный чеснок, растительное масло и перемешиваем.

Победительница "Зважені та щасливі" добавила, что на похудении одна порция на один прием пищи составляет 120 г колбаски и 150 г аджики.

Последние новости Украины:

Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.

Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.

Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.