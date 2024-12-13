Победительница одного из сезонов "Зважені та щасливі", а теперь диетолог Юлия Науменко рассказала, как приготовить вкусную и полезную домашнюю колбасу, которая не навредит фигуре.
На две порции куриной домашней колбасы победительница "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:
- филе куриное – 120 г
- филе бедра – 120 г
- чеснок – 3 зуб.
- желатин - 10 г
- соль и любимые специи – по вкусу
- масло оливковое – 1 ч.л.
А к колбаскам звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко предлагает приготовить аджику, для которой нам понадобится:
- перец болгарский – 200 г
- помидор – 100 г
- чеснок – по вкусу
- масло оливковое – 2 ч.л.
Куриное филе и мясо бедра победительница "Зважені та щасливі" нарезает очень мелкими кусочками. Желатин замачиваем в небольшом количестве воды.
К мясу добавляем выжатый через пресс чеснок, разбухший желатин, соль и специи, хорошо перемешиваем. На фольгу, смазанную оливковым маслом, выкладываем фарш в форме колбаски и плотно заворачиваем.
Запекаем колбаску в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут в фольге, а затем раскрываем и запекаем еще 5 минут до румяной корочки. Даем колбасе остыть.
Тем временем можно приготовить аджику. Для этого болгарский перец и помидор либо мелко нарезаем, либо пропускаем через мясорубку. Добавляем измельченный чеснок, растительное масло и перемешиваем.
Победительница "Зважені та щасливі" добавила, что на похудении одна порция на один прием пищи составляет 120 г колбаски и 150 г аджики.
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