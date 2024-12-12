Чтобы воспользоваться этими возможностями в 2025 году, следует заранее ознакомиться с условиями и процедурами оформления скидок.

Жены военных имеют право на ряд льгот и скидок, закрепленных законодательством.

Согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», в 2025 году жены УБД могут получать следующие льготы:

Скидка 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг .

75% скидка на покупку топлива для отопления частных домов , если нет централизованного теплоснабжения.

Скидка 75% на оплату газа, электроэнергии и других коммунальных услуг . Для лиц с инвалидностью скидка может достигать 100%.

Скидка действует в пределах установленных норм: 21 кв. м опальной площади на человека и 10,5 кв. м на семью. Для семей, где все члены нетрудоспособны, эти нормы увеличиваются до 42 кв. м на одного человека и 21 кв. м на семью.

Как оформить льготы

Для получения льгот в 2025 году необходимо добавить:

заявление;

справка о составе семьи, подтверждающая статус ее членов (например, нетрудоспособность родителей, наличие детей с инвалидностью или несовершеннолетних детей).

Заявку можно подать следующими способами:

Отправка документов по почте.

Лично отправить в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Воспользоваться порталом электронных услуг ПФУ.

Подать заявку через мобильное приложение "Действие" с помощью электронной подписи.

Важно знать

Жены участников боевых действий имеют право на значительную поддержку от государства, но часто не знают о доступных льготах. Чтобы воспользоваться этими возможностями в 2025 году, следует заранее ознакомиться с условиями и процедурами оформления скидок.

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