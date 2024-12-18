Статус детей, пострадавших от военных действий, могут получить те, кто находился в зоне боевых действий, получил ранения, контузии, похищения или находился в плену.

В Украине статус " ребенка войны " предоставляется гражданам, которые были несовершеннолетними к моменту завершения Второй мировой войны и этот статус не следует путать с категорией детей, пострадавших от военных действий и вооруженных конфликтов.

Закон Украины "О социальной защите детей войны" предусматривает перечень льгот, доступных для этой категории граждан:

право выбрать время очередного отпуска;

гарантия сохранения рабочего штатного места при сокращении;

дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до двух недель ежегодно;

компенсация временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка вне зависимости от стажа;

первоочередное право на получение земельных участков для жилищного строительства, садоводства или огородничества;

скидка 25% на оплату коммунальных услуг при условии, что средний доход на одного члена семьи не превышает 4240 грн.

Для подтверждения статуса необходимо уведомить органы социальной защиты, которые вносят соответствующую отметку в пенсионное удостоверение.

Распространены ошибки по поводу "детей войны"

Часто статус "ребенка войны" ошибочно приписывают детям, пострадавшим в результате современных военных конфликтов. На самом деле это разные категории.

Статус детей, пострадавших от военных действий, могут получить те, кто находился в зоне боевых действий, получил ранения, контузии, похищения или находился в плену. военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Для этой группы предусмотрена социальная поддержка, в том числе бесплатное питание в детских садах, школах и заведениях профессионально-технического образования.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ