Медленный интернет и плохое качество связи на смартфоне могут быть вызваны различными причинами.

Однако есть несколько простых и доступных способов, которые могут помочь улучшить мобильную связь и качество интернета на телефоне.

Если ваш смартфон поддерживает 4G, убедитесь, что этот тип сети выбран в настройках. Для устаревших моделей, которые работают с 3G, также стоит проверить параметры сети. Принудительное подключение к более быстрой сети может значительно повысить скорость интернета, особенно, если ранее вы этого не делали.

На слабых и более старых телефонах фоновые приложения и виджеты могут потреблять довольно много ресурсов, снижая его скорость. Регулярно удаляйте программы, которыми вы не пользуетесь, и контролируйте количество активных виджетов на рабочем столе. Будьте внимательны также и к приложениям, которые устанавливаете.

Выберете браузер, в котором не только удобно искать информацию, но и который лучше подходит под ваш темп дня и подгружает страницы быстрее. Используйте сжатие страниц в браузере, чтобы экономить интернет-трафик. Например, функция сжатия в Android перенаправляет данные через серверы Google.

Долгое непрерывное использование смартфона может привести к замедлению работы операционной системы. Перезагрузка устройства восстанавливает его производительность, не забывайте периодически делать это. Иногда операторы мобильной связи при смене и обновлении тарифа также просят это сделать.

При использовании Wi-Fi низкая скорость интернета может быть связана с местоположением маршрутизатора. Установите роутер в месте, где сигнал ничем не блокируется.

Память телефона тоже важно чистить от мусора. На Android очистите кэш в разделе «Настройки» → «Хранение» → «Другие приложения», выбрав нужное приложение и нажав «Очистить кэш». На iOS это можно сделать через «Настройки» → «Основные» → «Хранилище iPhone», где доступна очистка данных для большинства программ.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут навредить смартфону.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может не быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.