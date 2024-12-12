Рецептом оригинального крабового салата, который можно приготовить буквально за 15 минут, поделился украинский кулинарный блогер Алекс Миль у себя в Instagram.
Такой крабовый салат получается очень эффектным с виду и вкусным, поэтому это идеальный вариант для праздничного стола.
Чтобы приготовить оригинальный крабовый салат с киви, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- крабовые палочки – 250 г
- яйца (вареные вкрутую) - 3 шт.
- кукуруза консервированная – 150 г
- киви – 150 г
- огурец – 120 г
- майонез - 70-100 г
- соль и молотый перец – по вкусу
По желанию можно добавить в крабовый салат сухарики – также будет очень вкусно, еще и придаст приятную хрусткость.
Чтобы салат выглядел аккуратнее и больше подходил для праздничного стола, кулинар советует собирать его в кулинарном кольце, оптимальный вариант – диаметром 14 см.
Первым слоем натираем вареные яйца, белки и желтки вместе. Хорошо утрамбовываем каждый слой салата с помощью ложки и смазываем небольшим количеством майонеза. Первый слой подсаливаем и приправляем молотым перцем, дальше не нужно.
Выкладываем слой огурца, нарезанного мелкими кубиками, консервированную кукурузу, нарезанные крабовые палочки, а сверху кубики киви. Киви следует выбирать спелое, чтобы оно было мягким и сладким, а не кислым.
Если собираетесь добавлять в крабовый салат сухарики, то это следует делать уже непосредственно перед подачей, иначе они размякнут и не будут хрустящими.
В конце убираем кулинарное кольцо – и наш крабовый салат готов, получается очень вкусно и оригинально.
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