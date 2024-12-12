Установка шпионского программного обеспечения на смартфон без физического доступа к устройству – задача крайне сложная, но вполне возможная.

Злоумышленнику потребуется получить доступ к телефону, зайти в магазин приложений, скачать необходимое ПО и настроить его.

В большинстве случаев достаточно следить за тем, чтобы телефон всегда оставался заблокированным, и не передавать его в чужие руки. Однако в реальной жизни это правило не всегда выполнимо.

Несмотря на это, существует несколько способов проверить устройство на наличие шпионских программ. Один из них – использование антивирусных утилит. Для Android и iPhone доступны бесплатные решения, такие как мобильные антивирусы, даже саміе простые могут распознать вирусную програму или программу, что отслеживает ваши личные данные.

Следует обратить внимание на расход интернет-трафика. Шпионские программы обычно отправляют данные на удаленные серверы, что приводит к увеличенному потреблению мегабайтов. Проверить эту информацию можно с помощью встроенных инструментов Android.

В настройках устройства найдите раздел, посвященный сети или интернету, и изучите, какие приложения используют наибольшее количество данных. Любые аномальные значения могут указывать на подозрительные активности.

Еще один важный индикатор — состояние аккумулятора. Если батарея сильно нагревается, даже когда телефон находится в режиме ожидания и приложения не запущены, это может свидетельствовать о работе программ в фоновом режиме. Такая активность часто связана со скрытыми процессами, которые могут быть вызваны шпионскими утилитами.

Для устройств iOS есть несколько особенностей. Шпионские приложения могут отображаться как неизвестные программы или вредоносные «профили».

Чтобы проверить наличие таких профилей, выполните следующие шаги:

Перейдите в раздел «Настройки» > «Основные» > «Профили и управление устройством». Если раздел отсутствует, на вашем устройстве нет профилей управления (это хороший знак).

Если раздел присутствует, откройте его и ознакомьтесь с информацией о профиле, нажав «Детали». При необходимости удалите подозрительный профиль, выбрав опцию «Удалить управление».

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