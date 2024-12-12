Вместо традиционного салата "Мимоза" можно приготовить его обновленную версию, которая получается еще более вкусной и с интересной подачей.

Многие украинцы любят и готовят салат "Мимоза" на праздники, но его можно сделать еще вкуснее, добавив секретный ингредиент.

Кроме того, можно подать салат "Мимоза" в виде рулета – это выглядит очень оригинально и эффектно. Рецептом рулета "Мимоза" поделилась авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина.

Кулинар рассказала, что обязательно добавляет в салат "Мимоза" маринованный огурец – это ее секретный ингредиент.

"И как-то не было рыбной консервы, сделала со шпротами, и это получилось так вкусно!!! (Вот так рождаются кулинарные шедевры)", – отметила блогерка.

Чтобы приготовить салат "Мимоза" в виде рулета, нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца вареные – 5 шт. (разделяем на белки и желтки)

морковь – 3-5 шт. небольших

маринованные огурцы – 3-5 шт.

картофель – 3 шт.

зеленый лук - пол пучка

шпроты - 1 банка

майонез

На пищевую пленку выкладываем мелко натертые яичные белки прямоугольником 15х25 см. Этот слой, как и каждый последующие, смазываем майонезом.

Морковь, картофель и маринованные огурцы натираем на крупной терке и выкладываем слоями, перемазывая майонезом. Посредине выкладываем мелко нарезанный зеленый лук и целые шпроты.

С помощью пленки скручиваем салат "Мимоза" в рулет и отправляем его в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. После этого достаем рулет из пленки, посыпаем его мелко натертыми желтками – и наша "Мимоза" готова.

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