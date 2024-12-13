На замену обычным котлетам победитель шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский предлагает приготовить вкуснейшее блюдо из куриного филе с сырной начинкой.

Победитель одного из сезонов кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как приготовить супервкусную и сочную котлету кордон блю.

Для приготовления одной котлеты кордон блю "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:

куриное филе – 1 шт. среднего размера (250 г)

10 г листьев шпината

40 г ветчины

кусочек сыра (победитель "Мастер Шеф" использовал с плесенью)

3 ст.л. муки

1 яйцо

100 г панировочных сухарей (или панко)

соль и молотый перец – по вкусу

Куриное филе "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский разрезает "бабочкой", накрывает пищевой пленкой и немного отбивает его. Приправляем курицу солью и молотым перцем.

С одной стороны выкладываем листики шпината, несколько кусочков ветчины и сыр, заворачиваем в рулет и подворачиваем края, чтобы начинка не выпадала.

С помощью пищевой пленки победитель "Мастер Шеф" формирует котлету и отправляет ее в морозилку минут 15, чтобы она хорошо держала форму.

После этого "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский панирует котлету кордон блю: сначала обваливает в муке, далее обмакивает в размешанное яйцо, затем обваливает в сухарях – и повторяем эту панировку несколько раз.

Жарим котлету в большом количестве (примерно 200 мл) хорошо разогретого растительного масла до золотистой корочки, а затем отправляем допекаться в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.

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