Победитель одного из сезонов кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как приготовить супервкусную и сочную котлету кордон блю.
Для приготовления одной котлеты кордон блю "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт. среднего размера (250 г)
- 10 г листьев шпината
- 40 г ветчины
- кусочек сыра (победитель "Мастер Шеф" использовал с плесенью)
- 3 ст.л. муки
- 1 яйцо
- 100 г панировочных сухарей (или панко)
- соль и молотый перец – по вкусу
Куриное филе "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский разрезает "бабочкой", накрывает пищевой пленкой и немного отбивает его. Приправляем курицу солью и молотым перцем.
С одной стороны выкладываем листики шпината, несколько кусочков ветчины и сыр, заворачиваем в рулет и подворачиваем края, чтобы начинка не выпадала.
С помощью пищевой пленки победитель "Мастер Шеф" формирует котлету и отправляет ее в морозилку минут 15, чтобы она хорошо держала форму.
После этого "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский панирует котлету кордон блю: сначала обваливает в муке, далее обмакивает в размешанное яйцо, затем обваливает в сухарях – и повторяем эту панировку несколько раз.
Жарим котлету в большом количестве (примерно 200 мл) хорошо разогретого растительного масла до золотистой корочки, а затем отправляем допекаться в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.
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