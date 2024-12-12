Шеф-повар и ресторатор, неизменный судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусную золотистую картошку в духовке.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на 5 картофелин берет всего две столовые ложки оливкового масла, а также соль и молотый перец по вкусу – и это все ингредиенты, которые нам понадобятся.
Но к запеченному картофелю судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует приготовить пряный йогуртовый соус. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 150 г греческого йогурта
- 5 веточек кинзы
- огурцы соленые – 4 шт. (маленькие)
- 1 зуб. чеснока
- соль и молотый черный перец – по вкусу
Картофель хорошо вымываем и просушиваем, нарезаем ломтиками и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Не делайте ломтики картофеля толстыми, потому что тогда он будет долго пропекаться.
Приправляем картофель солью и перцем и немного поливаем оливковым маслом. Далее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отправляет картошку в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25-30 минут, чтобы у нее была золотистая корочка и она была пропечена внутри.
Пока картофель запекается, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит йогуртовый соус. К греческому йогурту добавляем мелко нарезанные соленые огурцы, измельченную кинзу и чеснок. По вкусу солим и перчим соус, хорошо перемешиваем.
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