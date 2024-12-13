Украина переживает сложный период, в частности из-за колебаний валютного курса, однако в 2025 году ситуация может измениться к лучшему.

Об этом рассказал доктор экономических наук и член совета Национального банка Украины Василий Фурман.

Он отметил, что валютный рынок страны прямо отражает состояние экономики. По его словам, украинская экономика будет развиваться в 2025 году в соответствии с базовым сценарием, который закладывает Национальный банк.

Фурман предположил, что в следующем году экономика Украины вырастет на 4,3%. Это, по его мнению, достаточно положительный прогноз для страны.

Один из важных факторов стабильности украинской гривны – это уровень золотовалютных резервов. Согласно прогнозам Национального банка Украины, до конца 2025 года резервы будут составлять около 41 миллиарда долларов.

На сегодняшний день инфляция в Украине составляет примерно 10%. Хотя есть вероятность, что она может возрасти, однако к концу 2025 года ожидается постепенное ее снижение до уровня 7%.

Василий Фурман подчеркнул, что борьба с инфляцией тесно связана с стабильностью на валютном рынке. Он отметил, что для эффективного снижения инфляции необходима стабильность в обеих областях.

Эксперт также предположил, что ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной и под контролем. Хотя фиксированного курса доллара не будет, все остальные факторы будут положительно влиять на валютную стабильность.

Важно, что по данным банковской статистики, украинцы все больше доверяют национальной валюте.

Напомним, что в декабре 2024 года доллар вырос на безналичном рынке до 41,75 гривны из-за высокого спроса на валюту. В то же время, в наличном сегменте курс оставался стабильным в пределах 41,80 – 41,85 гривны, поскольку украинцы активно пополняли свои счета для праздничных расходов.

Источник: 24 Канал.

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