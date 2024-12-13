Украинцы пожаловались на проблемы с Кэшбеком в ПриватБанке, который работает совсем некорректно.

Клиенты "ПриватБанка" столкнулись с проблемами при использовании кэшбека в рамках программы лояльности "Привет".

Об этом сообщают на портале "Минфин", где украинцы могут оставлять отзывы о работе финансовых учреждений.

В частности, некоторые пользователи жалуются, что вместо начисления Кэшбека на оплату коммунальных услуг банк несправедливо взимает комиссию за использование кредитных средств.

Один из клиентов "ПриватБанка" рассказал, что воспользовался предложением банка, которое предусматривало использование кэшбека для оплаты коммунальных услуг. Однако вместо этого на счет " ПриватБанка" была списана комиссия за кредит.

ПриватБанк не так давно запустил свой кэшбек под названием "Привет", где есть кэшбек на коммуналку за счет кредитных средств. Если бы вы не старались выполнить условия, банк снимает комиссию за использование кредитных средств вместо кэшбека. Если только на мне банк за два платежа нажился на 150 грн, я только с ужасом представляю, какие реальные масштабы этого лохотрона", - написал клиент "ПриватБанк".

В ответ на обращение представители "ПриватБанка" пообещали быстро разобраться с ситуацией. "Ваш вопрос уже на рассмотрении у наших специалистов. Мы стремимся решить проблему как можно быстрее. Результаты вам сообщим", - отметили в банке.

Последние новости Украины:

С карты ПриватБанка банкомат списал деньги, но не выдал их: в банке уточнили важные детали.

ПриватБанк обнуляет кредитные лимиты украинцев не дав никаких объяснений: ответ банка.

ПриватБанк блокирует без предупреждения банковские карты украинцев: распространенные причины.