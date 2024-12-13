В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку – одновременно тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне.

С ноября 2023 года по октябрь 2024 года тарифы на коммунальные услуги в Украине в целом выросли на 18,7% - однако не все услуги подорожали.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Электроэнергия удорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне. Среди самых больших повышений стоимости — услуги по управлению многоквартирными домами, которые подорожали на 11,4%.

Стоимость уборки мусора выросла на 6,8%, а содержание и ремонт жилья – на 3,9%.

Между тем, тарифы на некоторые коммунальные услуги остались без изменений. Это касается таких услуг, как:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода и отопление.

До конца отопительного сезона 2024/2025 тариф на ряд коммунальных услуг в Украине не будет меняться. В частности, электроэнергия будет продолжать подаваться по тарифу 4,32 грн за 1 кВтч, а тарифы на газ и отопление также останутся стабильными.

Премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что государство не планирует повышать тарифы на газ, тепло и электроэнергию до завершения отопительного сезона. года в соответствии с постановлением №632.

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