С ноября 2023 года по октябрь 2024 года тарифы на коммунальные услуги в Украине в целом выросли на 18,7% - однако не все услуги подорожали.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
Электроэнергия удорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне. Среди самых больших повышений стоимости — услуги по управлению многоквартирными домами, которые подорожали на 11,4%.
Стоимость уборки мусора выросла на 6,8%, а содержание и ремонт жилья – на 3,9%.
Между тем, тарифы на некоторые коммунальные услуги остались без изменений. Это касается таких услуг, как:
- водоснабжение;
- канализация;
- природный газ;
- горячая вода и отопление.
До конца отопительного сезона 2024/2025 тариф на ряд коммунальных услуг в Украине не будет меняться. В частности, электроэнергия будет продолжать подаваться по тарифу 4,32 грн за 1 кВтч, а тарифы на газ и отопление также останутся стабильными.
Премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что государство не планирует повышать тарифы на газ, тепло и электроэнергию до завершения отопительного сезона. года в соответствии с постановлением №632.
Последние новости Украины:
Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.
Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.
В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.