Хотя цены на высокие живые деревья (свыше 2 метров) в отдельных регионах также могут быть достаточно высокими, искусственные елки имеют преимущество в долгосрочной перспективе.

Искусственная елка обойдется дороже при покупке, но будет служить несколько лет, однако по нынешним ценам на живое дерево экономия становится менее очевидной.

По данным государственного предприятия "Леса Украины", средняя цена живой елки в 2024 году осталась на уровне прошлого года — 135 грн за метр.

Это при покупке деревьев от местных производителей в легальных точках продаж. Цены могут изменяться в зависимости от региона:

Винницкая область - от 180 грн;

Волынская область - от 300 грн;

Днепропетровская область - от 400 грн;

Житомирская область - от 370 грн;

Закарпатская область - от 450 грн;

Киевская область - от 500 грн;

Кировоградская область - от 180 грн;

Львовская область - от 500 грн;

Одесская область - от 310 грн;

Полтавская область - от 160 грн;

Ровенская область - от 300 грн;

Сумская область - от 200 грн;

Тернопольская область - от 260 грн;

Харьковская область - от 160 грн;

Хмельницкая область - от 220 грн;

Черкасская область - от 180 грн;

Черновицкая область - от 210 грн;

Черниговская область - от 210 грн.

Цены на искусственные елки

На первый взгляд искусственные елки кажутся невыгодным выбором из-за высокой стоимости. В торговых сетях цена за елку высотой 1,5 метра стартует от:

Эпицентр - 620 грн;

Ева – 790 грн;

Розетка – 800 грн;

Аврора – 1 000 грн;

АТБ – 1 400 грн;

JYSK - 3 500 грн.

Хотя цены на высокие живые деревья (свыше 2 метров) в отдельных регионах также могут быть достаточно высокими, искусственные елки имеют преимущество в долгосрочной перспективе. Расходы окупятся из-за возможности использования ее многократно.

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