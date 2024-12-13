Задержанный находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки (ГРУ), который шпионил по позициям артиллерии ВСУ в Донецкой области, в том числе близ Славянска.

Как сообщили в СБУ, мужчина собирал информацию о местонахождении и перемещении украинских подразделений, передавая данные для вражеских ударов.

По данным следствия, злоумышленником оказался 39-летний местный житель, безработный, которого завербовала российская спецслужба из-за социальных сетей. Его основной задачей было выяснить позиции ствольной и реактивной артиллерии ВСУ, контролирующей движения окупантов на Славянском направлении. Кроме того, враг интересовался координатами украинских блокпостов на важных автодорогах.

Агент осуществлял разведку, объезжая территорию, скрыто фиксируя локации украинских сил, и затем передавал эти данные врагу. восточном фронте.

После вражеских обстрелов агент должен был осуществить доразведку и корректировать последующие удары по региону. Однако его разоблачила СБУ при передаче враждебным силам информации о расположении украинских позиций.

В ходе обыска у задержанного был изъят мобильный телефон, на котором содержались доказательства его шпионской деятельности в пользу российских окупантов.

Служба безопасности сообщила злоумышленнику о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство в условиях военного положения). Задержанный находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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