Таким образом, дети, потерявшие одного родителя, могут рассчитывать на получение этой выплаты.

Полусироты имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца и эта плата предоставляется по определенным условиям, определенным действующим законодательством.

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на пенсию по потере кормильца имеют нетрудоспособные граждане, находившиеся на содержании умершего.

Закон решает, что такая пенсия назначается при условии, если к моменту смерти кормильца имел страховой стаж, достаточный для оформления пенсии по инвалидности III группы.

Таким образом, дети, потерявшие одного родителя, могут рассчитывать на получение этой выплаты:

50% от рассчитанной пенсии умершего получает один нетрудоспособный член семьи, находившийся на содержании кормильца.

100% пенсии распределяется равными частями , если иждивенцев двое или больше.

Также Politeka писала о том, что украинские пенсионеры со сверхурочным страховым стажем имеют право на повышение пенсионных выплат и в соответствии с действующим законодательством, дополнительную сумму начисляют за каждый год, превышающий норму страхового стажа.

В 2024 году прожиточный минимум вырос с 2093 до 2361 гривны, что увеличило и размер надбавки – с 20,93 до 23,61 гривны за каждый год сверхурочного стажа. К примеру, за пять лет сверх нормы размер доплаты составляет 118 гривен.

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