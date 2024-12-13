Ошибочно переплаченные средства за коммунальные услуги могут быть возвращены на счет потребителя.

Иногда при оплате коммунальных услуг потребители могут ошибочно совершить платеж не тому поставщику, что может привести к финансовым неудобствам.

Как сообщили в ВРУ, согласно пункту 24 раздела III Правил поставки природного газа, в случае переплаты, средства автоматически зачисляются на оплату следующих счетов.

Однако по письменному запросу потребителя чрезмерно уплаченную сумму можно вернуть на текущий счет в течение пяти рабочих дней.

Для возврата средств необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов поставщика, получившего платеж, и представить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

квитанцию ​​об оплате.

Порядок возврата средств:

Сначала произведите ксерокопии всех необходимых документов. Если вы пишете заявление о возврате, добавьте копии этих документов.

Для перевода средств на ваш счет, предоставьте справку из банка с реквизитами вашей карты, включая международный номер счета (IBAN). Эту информацию можно получить в банковском отделении.

Если необходимо перевести средства на другой счет предприятия, подайте заявление на перевод, указав дату, номер счета и новый счет для зачисления. Также представьте подтверждение ошибочной операции.

Чтобы узнать, можно ли подать заявление по почте, позвоните в Центр обслуживания клиентов. Если да, вы сможете отправить заявление по почте вместе с копиями документов, которые должны быть заверены. На каждой копии документа должно быть написано "Согласно оригиналу" и указаны ФИО, подпись и дата.

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