В ноябре 2024 года цены на продукты питания в Украине выросли на 4% по сравнению с октябрем и на 14,4% за год.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Ноябрь 2024 года продолжил тренд по росту потребительских цен, особенно на продукты питания, что является основной статьей расходов украинских семей.

По данным Госстата, цены на продукты питания в ноябре увеличились на 4% по сравнению с октябрем 2024 года, а за год – на 14,4%. Абсолютным лидером среди подорожания стали яйца, стоимость которых повысилась на 54,6% в месяц и на 30,6% в год. Этот рост связан с сезонными факторами, уменьшением производства и удорожанием кормов для птицы.

Молочные продукты, в частности молоко, сыр и мягкий сыр, подорожали на 5,6% в месяц и на 16,6% и 14,6% соответственно в год. Это объясняется высокими затратами на производство и транспортировку.

Цены на овощи выросли на 13,7% в месяц и на 62,9% в год. Больше всего подорожали сезонные овощи, что обусловлено ограниченным предложением и проблемами с логистикой.

Масло подорожало на 5,2% в месяц и на 30,7% в год, а подсолнечное масло подорожало на 5% в месяц и на 12,5% в год. Это связано с ростом себестоимости производства и повышением спроса на экспорт.

Цены на хлеб увеличились на 2,2% в месяц и на 15,8% в год, а макароны – на 1,7% в месяц и на 8,6% в год. Повышение стоимости зерна и энергоносителей оказывает непосредственное влияние на цены на эти продукты.

Однако не все продукты стали более дорогими. Да, фрукты подешевели на 1,5% в ноябре, хотя за год их цена выросла на 24,7%. Сахар также подешевел на 1,3% в месяц и на 3,6% в год, что может быть обусловлено большим урожаем сахарной свеклы.

Общая инфляция в ноябре 2024 года составила 1,9% в месяц и 11,2% в год. Продукты питания продолжают оставаться основным фактором роста потребительских цен в Украине, что обусловлено как экономическими, так и сезонными факторами, а также ростом затрат на производство.

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