Министерство социальной политики также работает над разработкой более универсальных программ помощи для уязвимых категорий граждан.

В 2025 году в Украине планируется финансирование социальной помощи разным категориям населения, таким как пенсионеры, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью и другие.

Пенсионеры получат несколько видов поддержки. Среди них – доплаты для одиноких лиц, достигших 80 лет, помощь от ООН для пенсионеров с пенсией менее 3250 гривен, проживающих в зонах боевых действий, а также временная государственная помощь для тех, кто имеет недостаточный страховой стаж.

Социальная пенсия назначается людям без необходимого стажа и будет рассчитываться как разница между прожиточным минимумом и средним доходом семьи.

Право на выход на пенсию в 2025 году будет определяться страховым стажем: в 60 лет – при наличии 31 года стажа, в 63 года – за 21 год, в 65 лет – за 15 лет. Если стаж меньше 15 лет, человек может претендовать только на социальную пенсию.

Внутри перемещенные лица будут продолжать получать финансовую поддержку. Государство будет выплачивать им 2000 гривен на одного человека, а на детей или людей с инвалидностью – 3000 гривен. Министерство социальной политики также работает над разработкой более универсальных программ помощи для уязвимых категорий граждан.

Люди с инвалидностью, включая детей, имеют право на государственную социальную помощь. Для взрослых выплаты назначаются на весь срок инвалидности, а для детей – на период, указанный в медицинском заключении, но не дольше 18 лет. Размер пособия зависит от прожиточного минимума и составляет от 2361 до 8044,7 гривен.

Военнослужащие, увольняемые со службы, получают низкую выплату, включая компенсацию за неполученное вещное имущество, единовременную денежную помощь, компенсацию за неиспользованный отпуск, пособие на оздоровление и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Мобилизированные военные также имеют право на единовременную денежную помощь.

Источник: 24 канал

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