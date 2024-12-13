Чтобы быстрее возобновить поставку электроэнергии, важно выяснить, где произошла авария и кто за нее отвечает.

В Украине графики отключений электроэнергии вводятся не только из-за повреждений электростанций, но и в случае повреждения сетей передачи электричества.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, отвечая на вопрос, почему на западе Украины не выключают свет.

Они объяснили, что графики отключений применяются в случае недостатка электроэнергии, которая может возникать из-за двух основных факторов: недостаточного производства электричества или нарушения в сетях передачи тока. Если удается обеспечить питание в определенные районы, эти графики могут быть отменены или вообще не введены.

"Целостность электросетей столь же важна, как и производства электроэнергии. Россияне это понимают и именно поэтому пытаются повредить сети", - отмечают в ДТЭК. Там, где есть возможность передать электричество, графики отключений могут быть отменены. В регионах, где передача электроэнергии усложнена, отключения остаются в силе.

Если в вашем районе не производятся аварийные или плановые работы, но электричества нет, стоит проверить состояние внутридомовых сетей. Для этого:

Обратитесь в ОСМД, ЖСК или управляющую компанию для проверки состояния электропроводки в доме.

Если проблема не у них, они подадут заявку в ДТЭК для разрешения ситуации.

"Чтобы быстрее возобновить поставки электроэнергии, важно выяснить, где произошла авария и кто за нее отвечает. квартиры или дома - за проводку внутри помещения. ДТЭК Киевские электросети отвечает за электролинии, подающие ток в ваш дом, ОСМД, ЖСК или управляющая компания — за сети внутри многоквартирных домов, а владелец квартиры или дома — за проводку внутри помещения", - объясняют в компании.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.