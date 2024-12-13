Ожидается, что к праздникам значительного снижения цен не будет, поэтому эксперты советуют украинцам закупаться заранее.

В этом году цены на чеснок в Украине достигли рекордных показателей, что связано с сокращением объемов импорта и снижением внутреннего производства.

Как пояснила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар", такое удорожание обусловлено как международными, так и внутренними факторами, влияющими на производство и поставку этого продукта.

Цены на чеснок в Украине достигли уровня 140–160 грн за килограмм. Ожидается, что к праздникам значительного снижения цен не будет, поэтому эксперты советуют украинцам закупать чеснок заранее. Причины роста цен на чеснок:

Уменьшение посевных площадей в Китае : Страна, являющаяся крупнейшим производителем и экспортером чеснока в мире, в этом году сократила посевы, что повлияло на объемы поставок на мировой рынок, в частности в Украину.

Проблемы с выращиванием в Украине : Отечественное производство также сталкивается с трудностями, среди которых: ограниченность площадей для посадки, сложность ухода за культурой из-за специфических агротехнических требований, высокие затраты на хранение, которые не всегда оправдываются из-за небольших объемов продукции.

Стоимость посадочного чеснока осталась на уровне прошлого года, что дает возможность производителям увеличить объемы выращивания. Однако из-за указанных ограничений украинский чеснок все еще не способен удовлетворить весь спрос.

К новогодним праздникам цены на чеснок, скорее всего, не снизятся, поскольку ограниченное предложение как импортного, так и отечественного чеснока будет поддерживать высокий уровень цен. Однако эксперты прогнозируют стабилизацию рынка: цена на украинский чеснок, вероятно, останется на уровне прошлого года, а импортный чеснок может еще немного подорожать из-за роста расходов на транспортировку.

Источник: OBOZ.UA

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