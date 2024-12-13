Ожидается, что в 2024 году на финансирование таких "специальных" пенсий будет выделено 119,3 миллиарда гривен.

В Украине более 53,5 тысяч пенсионеров, которые вышли на пенсию до 45 лет, и некоторым из них выплачивают почти 100 тысяч гривен ежемесячно.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины и исследования украинских журналистов.

Такую пенсию получают люди, которые раньше других начали получать выплаты. Это, в частности, судьи, прокуроры, военнослужащие и лица, вышедшие на пенсию по инвалидности.

Как правило, судьи уходили на пенсию в среднем в 55 лет, прокуроры — в 47. Однако есть и случаи, когда люди уходили на пенсию еще до достижения 40-летнего возраста.

По данным журналистского расследования, многие из таких "специальных пенсионеров" - это молодые люди. Одним из таких примеров является столичный прокурор Ярослав Захарченко, окончивший Национальную академию прокуратуры в 2013 году и уже через девять лет вышедший на пенсию, воспользовавшись правом перевода на прокурорскую пенсию из-за инвалидности второй группы. В результате он получает более 20 тысяч гривен пенсии.

В частности, пенсии прокуроров могут достигать 90 тысяч гривен в месяц. Среди пяти тысяч работников прокуратуры 10% обладают инвалидностью, что дает им право на полную прокурорскую пенсию, даже имея всего десять лет страхового стажа.

Ожидается, что в 2024 году на финансирование таких "специальных" пенсий будет выделено 119,3 миллиарда гривен.

Источник: Oboz.ua.

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