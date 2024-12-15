В Украине вводятся новые, более строгие меры финансового мониторинга, чтобы бороться с распространенными схемами уклонения от налогообложения.

Эти нововведения закреплены в меморандуме "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг", подписанном НБУ, Национальной ассоциацией банков Украины (НАБУ), Ассоциацией украинских банков (АУБ), а также несколькими крупными банками, в частности, Приватбанком, Сбербанком и Райффайзен Банком.

Согласно меморандуму, банки получат новые индикаторы риска для проверки ФЛП. В них входят:

резкое увеличение количества сделок на счете;

нулевой остаток на счете в начале и конце дня;

дробление переводов на меньшие суммы, в том числе круглые суммы.

Особое внимание будет уделяться ФЛПам I группы, зарегистрированным в течение последних шести месяцев, для которых введут усиленный финансовый мониторинг. Для ФЛП II и III групп банки будут применять индивидуальные рискоориентированные подходы.

Также в рамках новшеств будет внедрена автоматическая проверка доходов ФЛП через централизованные базы данных государственных органов и обмен информацией между банками-участниками меморандума. Особое внимание будет обращаться на:

большие поступления от юридических лиц или других хозяйствующих субъектов;

случаи, когда юрлицо платит за услуги ФЛП, стоимость которых сложно оценить;

значительные объемы финансовых операций на счетах вновь ФЛП;

достижение предельного объема дохода в год за 2–3 месяца;

использование одного платежного терминала несколькими субъектами ведения хозяйства.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что эти меры помогут эффективно бороться с уклонением от налогообложения, в частности, из-за дробления бизнеса среднего и крупного масштаба.

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