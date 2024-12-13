Чтобы избежать несправедливого взыскания и крупных штрафов, важно как можно скорее обратиться в полицию.

В последнее время в Украине все чаще бывают случаи, когда граждане привлекаются к административной ответственности - штрафы достигают сотни тысяч.

Об этом предупредили в украинских СМИ.

В частности, наказывают украинцев за ввоз нерастаможенных автомобилей из Европы, или так называемых «евроблях». Штрафы за такие правонарушения украинцев могут достигать 170 000 гривен. Причем часто виновными признаются люди, которые не имеют никакого отношения к ввозу автомобиля.

По информации, мошенники все активнее используют схемы по оформлению «евроблей» на подставных лиц. Злоумышленники часто ищут людей, которые едут на границу, и предлагают им за определенную сумму денег оформить на себя ввоз авто. Иногда граждане даже не подозревают, что становятся частью этой аферы. Их документы используют для оформления машины без их ведома. Через некоторое время потерпевшие получают уведомления об административном правонарушении и штрафе на сумму 170 000 гривен.

Чтобы избежать несправедливого взыскания и крупных штрафов, важно как можно скорее обратиться в полицию для получения соответствующей выписки и направить ее вместе с письменными объяснениями и другими доказательствами своей непричастности к правонарушению в таможне.

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