Представитель управления полиции Львовщины пояснил, что его увольнение было вызвано переходом на службу в Министерство обороны.

Во Львовской области завершился судебный процесс, в котором участковый офицер полиции обжаловал свое увольнение после мобилизации .

Как отмечается в Едином государственном реестре судебных решений, во время заседания полицейский сообщил, что в сентябре этого года ему вручили повестку в ТЦК под видеозапись, чтобы проверить его данные.

Он был убежден, что имеет бронирование, но на момент проверки выяснилось, что это не так, и его мобилизовали в Вооруженные силы. Одновременно с этим его уволили из полиции.

Полицейский обжаловал приказ об увольнении, считая его незаконным, отметив, что не собирался переходить на службу в другие министерства или ведомства, как отмечалось в приказе. Он подчеркнул, что намеревался продолжать службу в полиции.

Представитель управления полиции Львовщины пояснил, что его увольнение было вызвано переходом на службу в Министерство обороны.

Однако судья, рассматривавшая дело, не согласилась с доводами представителей полиции и отметила, что мобилизация и перевод на службу в другие органы не являются одинаковыми понятиями. В результате суд удовлетворил иск полицейского и отменил приказ о его увольнении.

Также Politeka писала о том, что пограничники во Львовской области разоблачили фиктивный брак, который был заключен с целью незаконного выезда за границу.

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