13 декабря, узнайте, какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю.

Церковный праздник 13 декабря по новому стилю вспоминают мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария, которые постадали за веру в Христа.

13 декабря православные празднуют День Андрея Первозванного по старому стилю.

По новому стилю 13 декабря чтят память мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста.

В народном календаре 13 декабря Евстратиев день.

13 декабря важно пойти в храм или помолиться святым мученикам дома. У святых Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста и Мардария просят непоколебимости веры и твердости духа, душевном спокойствии и сил вынести все жизненые невзгоды и идти правильным путем.

Что нельзя делать 13 декабря?

Не следует подметать и мыть пол, дабы не вымести из дома достаток, нельзя оставлять веник у входа, потому что нечисть похитит, чтобы солнце замести.

Нельзя поднимать что-либо с земли, потому что можно потерять здоровье и остаться без денег.

После заката 13 декабря лучше не выходить из дома, раньше боялись, что человека может унести нечистая сила.

Не следует ругаться, повышать голос, чтобы не заработать проблемы с горлом.

Народные приметы 13 декабря:

животные пьют много воды — скоро будет вьюга.

Сороки сидят на снегу — ждите тепла.

Воют волки, значит - ударят сильные морозы.

Читайте также:

Гадание в ночь на Андрея 2024: как можно узнать имя суженого.

Сколько времени есть, чтобы добежать до укрытия: эксперт рассказал о ракетных обстрелах врага.

Лунный календарь на декабрь 2024 года: названы самые удачные дни и нейтральные.