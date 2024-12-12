Церковный праздник 13 декабря по новому стилю вспоминают мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария, которые постадали за веру в Христа.
13 декабря православные празднуют День Андрея Первозванного по старому стилю.
По новому стилю 13 декабря чтят память мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста.
В народном календаре 13 декабря Евстратиев день.
13 декабря важно пойти в храм или помолиться святым мученикам дома. У святых Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста и Мардария просят непоколебимости веры и твердости духа, душевном спокойствии и сил вынести все жизненые невзгоды и идти правильным путем.
Что нельзя делать 13 декабря?
Не следует подметать и мыть пол, дабы не вымести из дома достаток, нельзя оставлять веник у входа, потому что нечисть похитит, чтобы солнце замести.
Нельзя поднимать что-либо с земли, потому что можно потерять здоровье и остаться без денег.
После заката 13 декабря лучше не выходить из дома, раньше боялись, что человека может унести нечистая сила.
Не следует ругаться, повышать голос, чтобы не заработать проблемы с горлом.
Народные приметы 13 декабря:
животные пьют много воды — скоро будет вьюга.
Сороки сидят на снегу — ждите тепла.
Воют волки, значит - ударят сильные морозы.
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