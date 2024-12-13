В Украине достаточно людей для проведения мобилизации, поэтому нет необходимости снижать призывной возраст до 18 лет - хотя США призывает Украину это сделать.

Такое мнение высказал главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов в эфире Радио Свобода.

Фирсов выступил категорически против снижения мобилизационного возраста до 18 лет, отметив, что в стране достаточно ресурсов для комплектования Вооруженных сил. Он отметил, что среди разных категорий граждан, таких как спортсмены, полицейские и другие, есть много потенциальных кандидатов, которые могут пополнить армию.

Военный привел пример своего визита в киевский спортзал, где он увидел множество крепких мужчин, что повышает его убеждение в том, что мобилизация должна охватывать соответствующие категории граждан, а не мобилизовать молодых 18-летних ребят.

"У нас хватает людей: спортсменов, полицейских, других категорий населения, которые могли бы пополнить Вооруженные силы. Я когда был в отпуске в Киеве, приехал в спортзал, то не имел возможности припарковаться, негде было стать. Это не женщины приехали. Я зашел в спортзал, там каждый второй-третий человек - коренастый мужчина", - высказался Фирсов.

Фирсов подчеркнул, что мобилизация должна производиться согласно действующему законодательству и не требует расширения на молодежь этого возраста.

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