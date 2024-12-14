В результате аналитики направили рекомендательное письмо заказчику работ, и департамент городского совета отменил соглашение с подрядчиком.

В Одессе пытались нажиться на восстановлении здания, разрушенного российским обстрелом.

Об этом сообщили в управлении БЭБ в Одесской области 10 декабря.

В Одессе ремонт поврежденного в результате российского обустройства дома был передан компании, не имевшей материалов и квалифицированных работников. Благодаря вмешательству Бюро экономической безопасности тендер был отменен.

Некачественный подрядчик

Аналитики Бюро выяснили, что у компании, которая выиграла тендер на ремонт разрушенного дома, не было соответствующей технической базы для выполнения таких работ. Кроме того, она не смогла предоставить подтверждение наличию квалификации своих рабочих.

"Также компания заключила несколько договоров на выполнение работ одновременно со всеми предприятиями, не имея достаточно трудовых ресурсов", - отметили в БЭБ.

В результате аналитики направили рекомендательное письмо заказчику работ, и департамент городского совета отменил соглашение с подрядчиком.

Также Politeka писала о том, что теперь одесситы, чье жилье разрушили российские оккупанты, могут получить средства на новое жилье благодаря программе «восстановления» не только через приложение «Действие», но и через ЦНАП.

Те, кто не имеет доступа в Интернет или по другим причинам не может воспользоваться "Действием", теперь могут подать заявление на получение жилищного сертификата вместе в ЦНАПе.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут навредить смартфону.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может не быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.