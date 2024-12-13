Некоторые украинцы могут иметь право на одновременное получение пенсии по возрасту и пенсии по инвалидности – однако, согласно действующему законодательству, одновременно получать обе эти выплаты не разрешается.
Подробности сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Пенсии по возрасту и по инвалидности взаимосвязаны, и существуют определенные правила их выплат. Вот как выглядит соотношение пенсий по инвалидности и возрасту:
- Для лиц с I группой инвалидности выплата составляет 100% от пенсии по возрасту;
- Для лиц с ІІ группой инвалидности - 90%;
- Для лиц с ІІІ группой инвалидности – 50%.
Следовательно, для лиц с I и II группой инвалидности выплаты могут быть выше пенсии по возрасту, тогда как для тех, кто имеет ІІІ группу инвалидности, выгоднее получать пенсию по возрасту.
Переход от пенсии по инвалидности к пенсии по возрасту может быть выгоден тем, кто продолжал работать после назначения пенсии.
Если пенсионер продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения пенсии по инвалидности, то при переходе на пенсию по возрасту будут применяться правила для нового назначения пенсии. В таком случае для исчисления пенсии будет учитываться средняя заработная плата за три календарных года перед годом подачи заявки на пенсию по возрасту.
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