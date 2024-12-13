Почтовые работники будут обязаны создать условия для проведения таких действий и не разглашать информацию о проведенных операциях.

В Украине стражам порядка могут предоставить возможность не только открывать корреспонденцию граждан, но и проводить осмотр почтовых отправлений.

Эти изменения предусмотрены в законопроекте №12294, зарегистрированном в Верховной Раде. Такие действия могут производиться без ведома адресата, если на посылку наложен арест.

Согласно проекту закона, к статье 258 Уголовно-процессуального кодекса, регулирующей право вмешательства в частное общение, планируется добавить норму, позволяющую правоохранителям проводить арест, осмотр и выемку не только корреспонденции, но и почтовых отправлений на объектах почтовой связи. .

Это касается разных типов отправлений, в частности: писем, почтовых карточек, мелких пакетов, мешков "М", адресной рассылки, отправлений для людей с нарушениями зрения, посылок, EMS-отправлений и других материальных носителей информации.

Такие действия будут возможны только после наложения ареста на отправку на основании определения следственного судьи. Обзор почты будет осуществляться исключительно в исключительных случаях, когда существуют достаточные основания подозревать, что в посылке могут содержаться предметы, документы или сведения, важные для расследования.

В случае обнаружения таких предметов, следователь будет иметь право их конфисковать. Если необходимо сохранить конфиденциальность, вместо полного обзора можно будет сделать копии или образцы предметов. В случае необходимости почтовые отправления могут быть отмечены, оснащены техническими средствами для контроля или заменены на безопасные аналоги.

Если обнаруженные вещи не будут иметь значения для дела, отправка будет передана адресату. При этом о каждом случае осмотра или задержания почтовых отправлений будет составлен протокол.

Почтовые работники будут обязаны создать условия для проведения таких действий и не разглашать информацию о проведенных операциях.

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