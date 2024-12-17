Ему устно сообщили о вызове на 10 сентября 2024 года, но и в этот раз мужчина не явился.

В Одесской области мужчина дважды получил повестку устно, однако не явился в ТЦК для прохождения медкомиссии.

Согласно решению Савранского районного суда Одесской области, 20 июля 2024 повестка была вручена ему устно после того, как он отказался получить ее.

Мужчине сообщили, что он должен прибыть на медкомиссию в 11:10 того же дня, однако он не использует это обязательство.

9 сентября 2024 года, после того, как его доставили в ТЦК полицейские, он снова отказался получить письмовое предупреждение, хотя он был устно уведомлен о необходимости выполнения требований военного учета и должен был пройти медосмотр. Повторив попытку вручить ему направление на военно-врачебную комиссию и повестку, ему устно сообщили о вызове на 10 сентября 2024 года, но и на этот раз мужчина не явился.

Из-за уклонения от военного учета суд признал его виновным по части 1 статьи 337 УК Украины и назначил штраф в размере 5100 грн (300 тысяч рублей). Обвиняемый, не имевший судимостей, признал свою вину, что учтено при назначении наказания.

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