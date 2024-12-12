На смену дождям и мокрому снегу придут сильные морозы, местами задержащиеся, а затем неожиданно придет потепление.

Как пишет Радио NV, согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 12 декабря, большинство областей страны ожидает дождь с переходом в мокрый снег. Ночью осадки охватят большинство территории, а днем ​​они будут оставаться только на востоке и в Приазовье. Прогнозируется, что на дорогах западных и северных областей будет гололедица. Ветер северо-западный, с порывами до 12 м/с, а температура в сутки будет колебаться в пределах -2 до +4 градусов, на юге возможно потепление до +5+7 градусов.

В пятницу, 13 декабря, по всей Украине будет переменная облачность без осадков, однако на дорогах снова ожидается гололедица. Ночная температура составит 0...-5 градусов, а в Карпатах - до -7-12 градусов. Дневные температуры будут в пределах –3 до +2 градусов.

В субботу, 14 декабря, большинство территории страны переживет без осадков, однако в Закарпатье и в Карпатах ожидается мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, порывы до 12 м/с, а температура ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов, а днем ​​- от -1 до +4 градусов. На юге температура достигнет +5+7 градусов.

Воскресенье, 15 декабря, принесет еще больше неприятной погоды. По всей Украине возможны осадки в виде мокрого снега, дождя и налипания снега. На дорогах снова будет гололедица, а температура будет днем ​​колебаться от +1 до +6 градусов, на юге и в Крыму - от +5 до +10 градусов.

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