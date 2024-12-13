Объектом слежки может стать каждый, независимо от социального статуса или рода деятельности.

Как правило, именно ваши личные данные могут пострадать. Определить факт прослушки можно по нескольким характерным признакам. Необычно быстрая разрядка аккумулятора, особенно на новом устройстве, может сигнализировать о работе вредоносного ПО.

Нагрев телефона без зарядки, использования приложений и других програм тоже должен насторожить. Это значит, что на устройстве работают скрытые процессы, которые вы точно не запускали, в то время как телефон был в состоянии покоя. Проблемы с экраном являются одним из признаком взлома вашей техники.

Во время звонков могут быть помехи, эхо или другие странные хрипящие звуки. Если вы заметили, что в целом устройство ведет себя "странно", можно быстро проверить, в безопасности ли ваш телефон.

Для проверки стоит воспользоваться специальными командами. Например, ввод комбинации *#21# позволяет узнать, активирована ли переадресация звонков или сообщений. Команды *#62# и *#67# отображают номер, на который может перенаправляться информация. При помощи *#33# можно проверить состояние блокировки SMS и MMS.

Если подозрения подтверждаются, первым шагом должно стать отключение всех переадресаций с помощью команды ##002#. Полезно также обратиться к оператору связи для анализа активности на номере. Дополнительно можно установить специализированные приложения, которые помогают обнаружить шпионские программы.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут навредить смартфону.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может не быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.