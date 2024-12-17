Получив поддельную доверенность от якобы покупателя, Игнатов обратился в Центр предоставления административных услуг по регистрации квартиры.

Романа Игнатива присудили 4 года и 2 месяца лишения свободы за подделку подписей президента строительной корпорации «Карпатстрой» для незаконного завладения квартирой.

Франковский районный суд Львова вынес приговор Роману Игнативу, который вместе с сообщниками подделал документы на получение квартиры в одном из жилых комплексов «Карпатбуд».

Кроме того, он подписал от имени президента компании договоры купли-продажи, а также фальсифицировал справку о выплате 2,8 млн. грн. за квартиру и акт приема-передачи. Впоследствии, получив поддельную доверенность от якобы покупателя, Игнатов обратился в Центр предоставления административных услуг по регистрации квартиры.

В суде Игнатов признал свою вину и выразил раскаяние. У него уже была судимость за мошенничество.

Учитывая все материалы дела, судья Юрий Ванивский признал Романа Гнатова виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая подделку печатей и мошенничество, и назначил ему наказание в виде 4 лет и 2 месяцев заключения. Приговор можно оспорить в апелляционном порядке.

К слову, корпорация "Карпатстрой", основанная Юрием Карвацким 25 лет назад, занимается строительством жилых домов во Львове и окрестных районах.

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