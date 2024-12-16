Согласно условиям программы "Зимова ЄПідтримка", деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, билетов "Укрзализныци", пожертвовать на ВСУ и другие услуги.

Украинцы разработали хитрую схему , как получить средства из программы "Зимова ЄПідтримка", запущенной 1 декабря 2024 года, не по назначению.

Об этом говорит Алексей Авраменко, CEO EasyPay. Он объяснил, что из-за этого была выключена функция возврата средств в онлайн-сервисах для абонентов Vodafone и Life.

«К сожалению, мы вынуждены были выключить функцию «возврата денег» для абонентов Vodafone и Life. Это произошло из-за «особо умных» украинцев, испугавших идею тысячи гривен "Зимової ЄПідтримки". Теперь сервис не функционирует из-за нецелевого использования помощи», — говорит Авраменко.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк прокомментировал ситуацию на своей странице в Telegram. Он объяснил схему в трех шагах:

Получить деньги.

Пополните мобильный номер.

Снять наличные с телефона.

"Благодарю представителей власти, особенно Минэкономики, за возможность так прекрасно использовать государственные деньги. Особенно классно это выглядит с заявлениями о том, что средств на войну без помощи США хватят всего на полгода", — возмутился депутат.

Отметим, что согласно условиям программы "Зимова ЄПідтримка", деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, билетов "Укрзализныци", пожертвовать на ВСУ и другие услуги. Программа будет действовать до февраля 2025, а потратить помощь можно будет до конца 2025 года. Снятие наличных с карты запрещено, оплата возможна только в пределах определенных категорий, и банки следят за расходами через МСС-коды.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.