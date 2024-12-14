Украинцы вынуждены платить за доставку газа, даже если не пользуются им.
Важно понимать, что если у вас есть возможность в любое время выключить газ, платежки будут поступать, сообщают в "Газсети".
Кроме того, если вы временно не используете газ, но остаетесь подключенными к сети, газораспределительная компания продолжает обеспечивать надлежащее давление в трубах, а также поддерживать исправность газопроводов, подведенных к вашему дому.
Не потребляющие газ обязаны платить за доставку по минимальному тарифу, который зависит от типа газовых приборов, зарегистрированных в домохозяйстве:
газовая плита – 39 кубометров в год;
газовая плита и колонка – 126 кубометров в год;
отопительный прибор – 314 кубометров в год.
Стоимость услуг по доставке газа не зависит от потребления в текущем году и учитывается только в расчетах на следующий год, отмечает филиал "Газсети".
Обратите внимание! Если вы не хотите платить за достаток газа, необходимо отключиться от сети. Для этого необходимо обратиться к регулятору.
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