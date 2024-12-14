Не потребляющие газ обязаны платить за доставку по минимальному тарифу, который зависит от типа газовых приборов, зарегистрированных в домохозяйстве.

Украинцы вынуждены платить за доставку газа, даже если не пользуются им.

Важно понимать, что если у вас есть возможность в любое время выключить газ, платежки будут поступать, сообщают в "Газсети".

Кроме того, если вы временно не используете газ, но остаетесь подключенными к сети, газораспределительная компания продолжает обеспечивать надлежащее давление в трубах, а также поддерживать исправность газопроводов, подведенных к вашему дому.

Не потребляющие газ обязаны платить за доставку по минимальному тарифу, который зависит от типа газовых приборов, зарегистрированных в домохозяйстве:

газовая плита – 39 кубометров в год;

газовая плита и колонка – 126 кубометров в год;

отопительный прибор – 314 кубометров в год.

Стоимость услуг по доставке газа не зависит от потребления в текущем году и учитывается только в расчетах на следующий год, отмечает филиал "Газсети".

Обратите внимание! Если вы не хотите платить за достаток газа, необходимо отключиться от сети. Для этого необходимо обратиться к регулятору.

Также Politeka писала о том, что уплата земельного налога не обязательна для некоторых украинцев.

Форма налога зависит от назначения земли: это может быть как налог на землю, так и арендная плата за участки, принадлежащие государству или территориальным общинам.