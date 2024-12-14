В Днепре завершился судебный процесс над мужчиной, снявший на видео работу сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки и выложивший эту запись в социальную сеть.

Об этом сообщает "Известно" со ссылкой на Днепр Оперативный. Суд признал мужчину виновным в нарушении закона и назначил наказание в виде пяти лет условного лишения свободы.

Инцидент произошел на жилом массиве Тополь, где местный житель, наблюдая из окна своей квартиры, заметил группу людей, которым представители ТЦК вручали повестки. Мужчина решил снять ситуацию на мобильный телефон. После этого он опубликовал видео в одной из социальных сетей.

Мотивация его поступка осталась непонятной для правоохранителей. Сразу после публикации видео на него обратили внимание правоохранительные органы, и было начато расследование. Суд, учитывая все собранные доказательства, признал мужчину виновным в нарушении закона и назначил ему наказание в виде пяти лет условного лишения свободы.

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