Согласно ему, правоохранители получают возможность не только осматривать, но и арестовывать почтовые отправления на объектах почтовой связи.

Как пишет Судебно-юридическая газета, законопроект №12294 был внесен членами Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности во главе с депутатом от «Слуги народа» Сергеем Ионушасом.

Новация предусматривает внесение изменений в статью 258 УПК, касающуюся вмешательства в частное общение, включая нормы об аресте, осмотре и выемке почтовых отправлений. Законопроект предлагает разрешить правоохранителям накладывать арест на отправку без ведома адресата, но только в исключительных случаях и на основании определения следователя судьи. Это касается не только писем и карт, но и посылок, пакетов, отправок EMS, а также материальных носителей информации.

Согласно предложению, обзор почтовых отправлений должен производиться на объектах почтовой связи с участием представителя оператора почты. В случае обнаружения вещей или документов, имеющих значение для досудебного расследования, следователь может произвести выемку или снять копии с этих материалов для сохранения конфиденциальности. В случае необходимости могут быть нанесены специальные отметки на обнаруженные документы и вещи, а опасные или запрещенные предметы будут заменяться безопасными аналогами.

Депутаты отмечают, что этот законопроект является важным этапом в внедрении новых процедур в сфере почтовых услуг, согласно которым должны быть определены четкие механизмы проведения негласных следственных действий по почтовым отправлениям.

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