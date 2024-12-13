Мессенджер Telegram стал одним из самых популярных сервисов среди украинских пользователей, но одновременно с этим его уязвимость для взломов вызывает все больше опасений.

В последнее время участились случаи массовых краж аккаунтов. Нередко бывают случаи, когда пользователь получает сообщение от одного из своих контактов с предложением активировать подарок — подписку Telegram Premium, которая обычно является платной.

телефон, скриншот Ютуб

После перехода по ссылке приходит так называемый «код авторизации», якобы необходимый для активации подписки. Однако, введя этот код, человек передает злоумышленникам полный доступ к своему аккаунту.

Самый эффективный способ предотвратить кражу ваших данных — включить двухфакторную аутентификацию. Для этого в разделе «Настройки» → «Конфиденциальность» необходимо активировать функцию и задать пароль.

Рекомендуется придумать сложный пароль из шести и более символов, включая заглавные и строчные буквы. После этого доступ к аккаунту с нового устройства без пароля станет невозможен.

Дополнительно можно ограничить видимость номера телефона. В разделе «Настройки» → «Конфиденциальность» настройте, чтобы ваш номер был виден только контактам или никому.

телефон, скриншот Ютуб

Если вы случайно передали код злоумышленникам, нужно срочно проверить активные сеансы. В мобильной или веб-версии Telegram перейдите в «Настройки» → «Устройства» (или «Активные сеансы»). Если вы обнаружили подозрительные входы, особенно из других городов или стран, завершите их.

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