Приложение является удобным способом общения, но для защиты информации важно соблюдать меры предосторожности и быть внимательным к подозрительным сообщениям.

Мессенджер Telegram стал одним из самых популярных сервисов среди украинских пользователей, но одновременно с этим его уязвимость для взломов вызывает все больше опасений.

В последнее время участились случаи массовых краж аккаунтов. Нередко бывают случаи, когда пользователь получает сообщение от одного из своих контактов с предложением активировать подарок — подписку Telegram Premium, которая обычно является платной.

После перехода по ссылке приходит так называемый «код авторизации», якобы необходимый для активации подписки. Однако, введя этот код, человек передает злоумышленникам полный доступ к своему аккаунту.

Самый эффективный способ предотвратить кражу ваших данных — включить двухфакторную аутентификацию. Для этого в разделе «Настройки» → «Конфиденциальность» необходимо активировать функцию и задать пароль.

Рекомендуется придумать сложный пароль из шести и более символов, включая заглавные и строчные буквы. После этого доступ к аккаунту с нового устройства без пароля станет невозможен.

Дополнительно можно ограничить видимость номера телефона. В разделе «Настройки» → «Конфиденциальность» настройте, чтобы ваш номер был виден только контактам или никому.

Если вы случайно передали код злоумышленникам, нужно срочно проверить активные сеансы. В мобильной или веб-версии Telegram перейдите в «Настройки» → «Устройства» (или «Активные сеансы»). Если вы обнаружили подозрительные входы, особенно из других городов или стран, завершите их.

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