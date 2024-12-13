Церковный праздник 14 декабря, православные в Украине вспоминают мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана.

14 декабря по новому церковному календарю вспоминают четырех великомучеников - Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха Александрийских.

В народе 14 декабря праздник называют Филимона или Филимонов день.

Дни становятся короче, а ночи длиннее, раньше верили, что на земле собирается разная нечисть, а Филимонов день считали одним из самых опасных.

Православный праздник 14 декабря по новому календарю (27 декабря по старому) - день памяти великомучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, пострадавших за христианскую веру.

14 декабря издавна считался хорошим для уборки в доме, но на улицу лучше не выходить.

День считается одним из самых темных дней в году и в народе верили, что на Филлимона гуляет нечистая сила, она даже может проникать в дома, однако обходит дома, в которых чисто.

Одним из способов отогнать нечистую силу - нужно чаще умываться, ведь вода - это сакральное средство, его боится нечисть.

Если нужно покинуть дом, нельзя на улицу выходить неумытым, потому что накличете на себя беду.

Перед началом любого дела нужно окропить себя водой.

14 декабря было принято пить коровье молоко , наши предки верили, что оно исцеляет от болезней.

В церковный праздник 14 декабря не разрешается сквернословить, ругаться, особенно с родными, нельзя лениться тзавидовать.

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