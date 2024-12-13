Суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" показала, какую вкусную и оригинальную закуску для праздничного стола можно приготовить всего за пять минут.

Вместо того чтобы подавать слабосоленую красную рыбу как самостоятельную закуску, финалистка проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко предлагает приготовить с ней вкуснейшие бутерброды.

"Эти бутерброды выглядят очень празднично, а готовятся за несколько минут", - советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления праздничных бутербродов с красной рыбой "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала:

яйца (вареные вкрутую) - 2 шт.

огурцы соленые – 5 шт. (маленьких)

плавленый сыр - 70 г

сливочный сыр - 50 г

3-4 веточки петрушки

сок половинки лимона

соль и молотый перец – по вкусу

хлеб (багет) – 1 шт.

красная рыба слабосоленая – 100 г

1 ст.л. оливкового масла.

Если будете готовить слабосоленую красную рыбу самостоятельно, то можете использовать рецепт от победительницы "Мастер Шеф" Валерии Матрохиной – его можно найти здесь.

Для приготовления праздничных бутербродов сперва "Мастер Шеф" Ольга Рябенко готовит крем: просто помещаем вареные яйца, соленые огурцы, сливочный и плавленый сыр и петрушку в блендер и перебиваем до однородности. По вкусу добавляем соль, перец, лимонный сок и перемешиваем.

Багет нарезаем на кусочки и обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистости и хрустящести. Сырный крем перекладываем в кондитерский мешок и аккуратно выкладываем на багет.

Сверху на каждый бутерброд звезда "Мастер Шеф" выкладывает кусочки слабосоленой красной рыбы, перчит, немного сбрызгивает оливковым маслом и украшает по желанию.

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