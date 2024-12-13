Вместо того чтобы подавать слабосоленую красную рыбу как самостоятельную закуску, финалистка проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко предлагает приготовить с ней вкуснейшие бутерброды.
"Эти бутерброды выглядят очень празднично, а готовятся за несколько минут", - советует звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления праздничных бутербродов с красной рыбой "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала:
- яйца (вареные вкрутую) - 2 шт.
- огурцы соленые – 5 шт. (маленьких)
- плавленый сыр - 70 г
- сливочный сыр - 50 г
- 3-4 веточки петрушки
- сок половинки лимона
- соль и молотый перец – по вкусу
- хлеб (багет) – 1 шт.
- красная рыба слабосоленая – 100 г
- 1 ст.л. оливкового масла.
Если будете готовить слабосоленую красную рыбу самостоятельно, то можете использовать рецепт от победительницы "Мастер Шеф" Валерии Матрохиной – его можно найти здесь.
Для приготовления праздничных бутербродов сперва "Мастер Шеф" Ольга Рябенко готовит крем: просто помещаем вареные яйца, соленые огурцы, сливочный и плавленый сыр и петрушку в блендер и перебиваем до однородности. По вкусу добавляем соль, перец, лимонный сок и перемешиваем.
Багет нарезаем на кусочки и обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистости и хрустящести. Сырный крем перекладываем в кондитерский мешок и аккуратно выкладываем на багет.
Сверху на каждый бутерброд звезда "Мастер Шеф" выкладывает кусочки слабосоленой красной рыбы, перчит, немного сбрызгивает оливковым маслом и украшает по желанию.
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